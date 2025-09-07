Ребенок ранее самостоятельно из дома надолго не уходил

ОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают подростка 2009 года рождения, ушедшего из дома в поселке Иртышский Омской области. Об этом сообщили управлении МВД по региону.

"Сотрудники ОМВД России по Омскому району разыскивают Егора 2009 года рождения. Подросток около 01:30 часов 6 сентября (22:30 мск 5 сентября) ушел из дома в поселке Иртышском и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ранее ребенок самостоятельно из дома надолго не уходил. Подросток среднего телосложения, рост около 170 см, темно-русые волосы.