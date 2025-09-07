Ему оказали необходимую медицинскую помощь

БЕЛГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Украинские войска атаковали село Грузское Белгородской области, в результате пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В селе Грузское Борисовского района в результате атаки FPV-дрона пострадал мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой голени самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - написал Гладков.

По его словам, в результате атаки повреждена кровля административного здания.