МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший сенатор Рауф Арашуков неоднократно пытался заключить контракт с Минобороны РФ для отправки в зону СВО, однако ему отказывали. Об этом ТАСС сообщил адвокат Арашукова Эльмар Ализаде.

"Он подал первое заявление еще когда сидел в "Лефортово". После этого он не раз еще предпринимал попытки заключить с Минобороны контракт. Арашуков даже писал обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Однако Арашуков так и не получил согласия на свое участие в СВО", - сказал защитник. По его словам, проблемой являются тяжкие статьи, по которым осужден Арашуков. "У него есть судимость по ст. 210 УК РФ "Создание преступной группы". Кроме того, он приговорен к пожизненному лишению свободы. Обычно в таких случаях заключенным отказывают в заключении контракта с Минобороны", - сказал собеседник агентства.