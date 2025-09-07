В Москве заочно арестовали гражданина Литвы по делу о финансовых махинациях

Адвокат Андреюса Трофимоваса при избрании заочной меры пресечения заявил в суде, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием, однако не может приехать в Россию из-за отсутствия визы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве санкционировал заочный арест гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса в рамках уголовного дела о незаконном выводе денег на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, литовец объявлен в международный розыск.

"Следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении Трофимоваса меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Постановлениями суда ходатайство следователя рассмотрено в отсутствие обвиняемого и удовлетворено. Объявлен в международный розыск", - говорится в документах. Литовец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Адвокат Трофимоваса при избрании заочной меры пресечения заявил в суде, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием, однако не может приехать в Россию из-за отсутствия визы. Кроме того, ранее иностранец был выдворен из страны, что "является препятствием для приезда в РФ".-