Яну Скокову обвиняют в незаконном выводе денег на счета нерезидентов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следователи провели обыски по месту проживания генерального директора компании "Биклевер Финанс" Яны Скоковой в рамках уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей и совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Яна Скокова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В рамках расследования уголовного дела по месту фактического проживания обвиняемой прошли обыски", - сказал собеседник агентства.

Из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, также следует, что те же преступления вменяют и второму гендиректору компании Юлии Байтюль. Она в настоящее время находится под арестом, который ранее был избран Дорогомиловским районным судом.