В аварии погиб человек

НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Кабардино-Балкарии после аварии с участием четырех машин, в результате которой один человек погиб, еще один пострадал. Водитель одного из автомобилей был пьян, сообщили в прокуратуре республики.

"По предварительной информации, 6 сентября около 23:30 мск на перекрестке улиц Баксанское шоссе и Ленина в селении Чегем-2 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых автомобилей - Lada Granta, Lada Priora, Renault Logan и ВАЗ-111740. От полученных травм 49-летний пассажир автомашины Lada Priora скончался на месте, 42-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение", - пояснили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего водителя автомобиля Lada Granta по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).