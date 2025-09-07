Главу Управления безопасности Антальи задержали по делу о взятках

По данным газеты Milliyet, Илькер Арслан лично явился в полицию с повинной

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Управления безопасности Антальи Илькер Арслан задержан властями города в рамках дела о взяточничестве. Как сообщает газета Milliyet, он лично явился в полицию с повинной, на его место назначен его заместитель Мурат Баз.

Имя Арслана всплыло в материалах расследования по делу о взяточничестве в отношении мэра Антальи Мюхиттина Боджека, арестованного в июле текущего года. Глава УБ этой провинции Турции, судя по показаниям ряда бизнесменов, участвовавших в проведенных муниципалитетом тендерах, фигурировал в коррупционных схемах. Генпрокуратура Антальи выдала ордер на задержание Арслана по обвинениям в "посредничестве во взяточничестве, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и незаконном владении имуществом".

Мэр Антальи, представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП), был задержан 5 июля и позднее помещен под арест. Ему вменяются в вину несколько нарушений, в том числе получение взятки.

Операции по задержанию мэров и чиновников ряда регионов, представляющих НРП, начались в стране после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. Операции проводятся в рамках расследования коррупции внутри аппарата городских властей.