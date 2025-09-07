Атаки беспилотников на российские посольство и торгпредство в Стокгольме продолжаются уже более года и стали фактически систематическим явлением, указали дипломаты России

СТОКГОЛЬМ, 7 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Швеции вновь подверглось нападению с использованием БПЛА. Об этом дипмиссия сообщила в своем Telegram-канале.

"Ранним утром 7 сентября посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона", - проинформировали в диппредставительстве, указав, что беспилотник сбросил на его территорию пакет с краской.

Предыдущая атака дрона на посольство произошла 25 мая. В свою очередь 17 июня, 5 июля, а также 21 августа подобным нападениям подвергалось торговое представительство РФ в Стокгольме, напомнили в диппредставительстве.

Как указывают российские дипломаты, атаки беспилотников на российские посольство и торгпредство в столице Швеции продолжаются уже более года и стали фактически систематическим явлением.

"Расследования этих инцидентов, якобы ведущиеся шведской полицией, до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов этих акций. Вывод может быть лишь один: шведские власти последовательно не выполняют свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий. При этом речь идет не только о пренебрежении дипломатическим иммунитетом российских учреждений, но и прямом нарушении шведского законодательства - по совместному ходатайству посольства России и полиции Швеции над посольством и торгпредством России установлена бесполетная зона. Вся ответственность за последствия этой ситуации лежит на шведской стороне", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве, с мая 2024 года было зарегистрировано более 15 нападений на территории российских миссий с использованием БПЛА, в ходе которых сброшены емкости с краской, нанесен материальный ущерб. Несколько случаев оказались особо опасны в связи с использованием стеклянных сосудов с краской, которые в силу своего веса и наличия осколков могли привести к тяжелым травмам. По каждому инциденту посольство обращалось в полицию, направляло ноты в МИД с требованием обеспечить выполнение международно-правовых обязательств Швеции как принимающего государства по гарантиям безопасности дипломатической миссии, но злоумышленники до сих пор не найдены, а инциденты продолжаются. Посольство принимает меры по обеспечению безопасности, но его возможности ограничены.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала, что атаки БПЛА на дипмиссии России в Швеции происходят при полном попустительстве шведских властей, Москва требует от Стокгольма неукоснительно соблюдать обязательства по Венской конвенции. Дипломат отметила, официальный Стокгольм не только грубо нарушает свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению неприкосновенности иностранных диппредставительств, "но и, судя по всему, не способен контролировать соблюдение положений внутреннего законодательства".