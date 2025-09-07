Никто не пострадал

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Украинские войска обстреляли автомобиль сотрудника администрации Каховского округа Херсонской области, никто не пострадал, сообщил глава округа Павел Филипчук.

В начале сентября украинские войска двумя дронами также пытались нанести удар по автомобилю с сотрудниками администрации Каховского округа. Тогда оба беспилотника не достигли цели.

"Обстрелян служащий каховской администрации, в очередной раз нацисты прицельно бьют по гражданским. Снова под обстрел попал наш коллега. Украинской нечисти неймется, что мы успешно налаживаем мирную жизнь, даже несмотря на их террористические атаки", - написал он в своем Telegram-канале.

Филипчук добавил, что ВСУ обстреливают саму Каховку кассетными боеприпасами, зафиксирован пожар в жилом доме.