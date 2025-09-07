По информации СК, в трамвае в Ленинском районе группа подростков в ответ на замечания мужчины избила его

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Двое подростков в Новосибирске избили мужчину в трамвае из-за замечания. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следователями следственного отдела по Ленинскому району Новосибирска расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

По информации СК, в трамвае в Ленинском районе Новосибирска группа подростков в ответ на замечания мужчины избила его и распылила содержимое газового баллончика. Медики оказали пострадавшему помощь. Доклад о ходе расследования дела затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.