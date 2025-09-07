Не менее 20 человек получили серьезные травмы

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Порядка 70 участников велогонки Riderman пострадали в результате массового столкновения недалеко от города Бад-Дюрхайм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

По его словам, речь идет о "массовом падении". Не менее 20 человек получили серьезные травмы, отмечает DPA. Еще как минимум 25 участников были доставлены в больницы с легкими травмами.

Как пояснили в полиции, точное число пострадавших пока не сообщается.