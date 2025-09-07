Возгорание сухой растительности локализовали

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Движение на участке автомобильной дороги Симферополь - Евпатория временно ограничено из-за крупного ландшафтного пожара площадью 15 га в Сакском районе Крыма. Возгорание локализовано, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"Возгорание сухой растительности в лесополосе в Сакском районе между селами Тепловка и Ивановка ликвидируют сотрудники МЧС России. Площадь пожара - 15 га. Для тушения пожара ограничено движение на участке дороги Симферополь - Евпатория. Об открытии дороги будет сообщено позже", - отметили в ведомстве.

К ликвидации огня на двух очагах привлечены 103 человека и 19 единиц техники от РСЧС, в том числе 38 человек и 11 единиц техники от МЧС России. В тушении пожара также участвуют аэромобильная группировка главка МЧС России по республике и добровольная пожарная команда администрации района.