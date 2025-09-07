От госпитализации мужчина отказался

КУРСК, 7 сентября. /ТАСС/. 38-летний мужчина получил ранение правого колена и акубаротравму в результате обстрела Рыльска Курской области Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"38-летний мужчина самостоятельно обратился в ЦРБ. У него ранение правого колена и акубаротравма. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Желаю скорейшего выздоровления", - написал врио курского губернатора.

Ранее Хинштейн сообщал, что днем Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльск Курской области, повреждения от атаки получили многоквартирный и частные дома, а также складское помещение.