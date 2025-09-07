В Челябинске в ДТП пострадали четыре человека

Водитель, управляя автобусом, совершила наезд на стоящий троллейбус

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Автобус въехал в троллейбус в центре Челябинска, в результате аварии четыре человека обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, авария произошла в воскресенье днем на проспекте Ленина. "По предварительным данным, водитель, женщина 1968 года рождения, управляя автобусом Volgabus, совершила наезд на стоящее транспортное средство - троллейбус "Синара", под управлением мужчины 1972 года рождения", - говорится в сообщении.

Предварительно, за медицинской помощью обратились четыре человека.

Выясняются все обстоятельства аварии, также проводится проверка организаций, предоставляющих услуги пассажирских перевозок.