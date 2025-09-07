По информации газеты "Коммерсантъ", обвиняемые начали знакомиться с материалами

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Следственные действия по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконном выводе денег из России, подошли к концу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следственные действия по делу обвиняемой Чекалиной завершены", - сообщили правоохранители.

По информации газеты "Коммерсантъ", обвиняемые начали знакомиться с материалами.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и его бизнес-партнер Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) при продаже фитнес-марафонов. По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.