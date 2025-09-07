Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Автобус и две легковые машины столкнулись на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. В результате ДТП пострадали два человека.

"ДТП произошло на улице Мневники в районе дома 12. По предварительным данным, произошло столкновение автобуса и двух легковых транспортных средств, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

В столичной прокуратуре уточнили, что столкнулись машина BMW и такси, которое врезалось в автобус. В результате пострадала пассажирка такси. "Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В оперативных службах ТАСС добавили, что также пострадал водитель такси.