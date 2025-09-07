Укронацисты атаковали поселок Климово дронами-камикадзе, рассказал губернатор региона Александр Богомаз

БРЯНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали поселок Климово в Брянской области, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Укронацисты атаковали поселок Климово дронами-камикадзе. В результате варварских ударов, к сожалению, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате детонации взрывного устройства дрона ВСУ произошло возгорание спецавтотранспорта и нежилого здания. Пожар ликвидирован, на местах работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.