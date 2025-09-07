В парке Донецка два человека ранены из-за атаки БПЛА ВСУ

В числе пострадавших есть дети

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Два человека получили ранения в парке "Гуливер" в Донецке, согласно предварительной информации о результатах ударов БПЛА ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Предварительно, ранены два человека в парке "Гуливер", - сообщили в оперативных службах.

По информации оперативных служб, предварительно, в числе пострадавших от атаки БПЛА ВСУ в парке "Гулливер" есть дети.

"Многолюдный парк, удар пришелся именно туда, где гуляли семьи с детьми, среди пострадавших, предварительно, есть дети", - сообщили в оперативных службах.