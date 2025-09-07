Станция работает в штатном режиме, сообщила директор по коммуникациям предприятия Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Отключение электричества в части населенных пунктов Запорожской области, в том числе в Энергодаре, не повлияло на работу Запорожской АЭС. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Отключение энергоснабжения в части Запорожской области не оказало влияния на работу ЗАЭС. Атомная станция работает в штатном режиме", - сказала она.

Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что в Запорожской области зафиксировано частичное отключение электроснабжения. Причины выясняются. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами.