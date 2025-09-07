Десятки жителей анклава доставили в больницы с ранениями

БЕЙРУТ, 7 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате израильских ударов по городу Газа и его окрестностям за сутки достигло 52. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в Минздраве палестинского анклава. По их данным, десятки жителей доставлены в больницы с ранениями.

Отмечается, что 6 сентября жертвами израильских атак в Газе стали 74 палестинца.

Представитель местной службы гражданской обороны информировал телеканал, что за 48 часов в городе было полностью разрушено не менее 50 домов, ущерб нанесен еще 100 постройкам. По его сведениям, обстрелам подверглись также созданные в Газе лагеря для перемещенных лиц, где уничтожено по меньшей мере 200 палаток.

Под огонь попали палестинцы, получавшие продукты питания в центрах распределения гуманитарной помощи. По данным Al Jazeera, пострадали 85 человек, 8 скончались от полученных ранений.

Как передало агентство Maan, свыше 90 тыс. жителей покинули за последние дни Газу, направившись в гуманитарную зону в районе Эль-Маваси, которая создана в южной части анклава.

По его данным, израильские ВВС 7 сентября разрушили третий по счету многоэтажный дом в центре Газы. Официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри потребовал проведения срочной эвакуации его жильцов перед нанесением авиаударов по высотному зданию. По версии израильских военных, радикалы из палестинского движения ХАМАС превратили высотки в "объекты террористической инфраструктуры", оборудовав в них камеры видеонаблюдения, командные точки, позиции для снайперского и противотанкового огня.