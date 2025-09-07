Среди них ребенок

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Шесть мирных жителей, в том числе девочка 2011 года рождения, пострадали при атаке украинского беспилотника на парк "Гулливер" в Донецке.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по территории парка "Гулливер" ранения средней степени тяжести получили парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 годов рождения, пострадали девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

В Минздраве ДНР уточнили ТАСС, что в донецкие больницы госпитализированы трое раненых, остальным пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Управление администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины зафиксировало два удара с использованием беспилотника-камикадзе по Калининскому району Донецка. Атаки произошли 7 сентября в 21:01 и 21:20 мск.