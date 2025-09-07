Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Столкновение теплохода "Чародейка" с мостом Белинского произошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 7 сентября 2025 года во время движения теплоход "Чародейка" столкнулся с частью конструкции моста Белинского", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.