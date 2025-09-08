До конца отбытия наказания бывшему заместителю главы ведомства осталось не более девяти месяцев, заявил один из его адвокатов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ходатайство о помиловании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного по уголовному делу о хищении при строительстве метро в Красноярске, отклонено. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов.

"Со слов Олега Митволя, об отказе администрации президента в помиловании его уведомили через ГУ ФСИН", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до конца отбытия наказания Митволю осталось не более девяти месяцев.

Ранее в ГУ ФСИН по Московской области сообщали ТАСС, что ходатайство о помиловании осужденного Митволя в 2024 году в комиссию по вопросам помилования ведомством не было поддержано.

Олег Митволь, возглавивший совет директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (ТИСИЗ), был приговорен в сентябре 2023 года Железнодорожным районным судом Красноярска к 4,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Позднее Железнодорожный районный суд отказал в замене наказания на принудительные работы. В июле 2024 года он был этапирован в колонию в Московской области. В ноябре прошлого года Коломенский городской суд Московской области отказался удовлетворять ходатайство об условно-досрочном освобождении Митволя.

Работы по строительству метро в Красноярске начались в 1995 году, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. В 2019 году краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проекта. Строительство первой линии метро должно завершиться в 2026 году.