Первых пять лет он проведет в тюрьме, оставшихся - в исправительной колонии строгого режима

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Военный суд в Хабаровске назначил 15 лет лишения свободы местному жителю за размещение листовок с символикой террористической организации на могилах участников специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя г. Хабаровска. <...> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшихся - в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

Хабаровчанина признали виновным по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичная пропаганда терроризма), п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ (осквернение надмогильных сооружений).

С февраля 2022 года по август 2023 года фигурант вступил через интернет в признанную террористической и запрещенную на территории России организацию "Легион "Свобода России". Он хотел оказывать помощь в деятельности против интересов России. В ходе переписки с представителями спецслужб Украины он получил листовки с символикой террористической организации, демонстрирующие негативное отношение к России, которые по их указанию разместил в месте захоронения участников специальной военной операции на территории Хабаровска.