В Якутии идут поиски двух мужчин, не вернувшихся домой с конебазы

По информации от службы спасения республики, о происшествии сообщила супруга одного из пропавших

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Поиски двух мужчин, которые выехали 5 сентября на строительство изгороди на конебазе и не вернулись в назначенное время, идут в Чурапчинском районе Якутии. Об этом сообщили в службе спасения республики.

"7 сентября в 08:45 (02:45 мск - прим. ТАСС) в ЕДДС Чурапчинского района поступило сообщение о том, что пропали двое мужчин. Сообщается, что они выехали из села Чурапча 5 сентября в местность Маадьадьа в 5 км от села Чурапча строить изгородь на конебазе. В назначенное время не вернулись, сотовой связи в этой местности нет. О происшествии сообщила супруга одного из них, которая обеспокоена тем, что муж никогда так не пропадал, всегда возвращался в назначенное время", - говорится в сообщении.

7 сентября на поиски вышли 10 человек: спасатели, сотрудники МВД и местные жители.