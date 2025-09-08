За семь дней зарегистрировали 126 афтершоков, сообщили в ГУ МЧС России по региону

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Количество афтершоков после мощного июльского землетрясения на Камчатке увеличилось за неделю на 50%, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"За семь дней зарегистрированы 126 афтершоков. Для сравнения - за прошедшую неделю их было 84", - отметили в ведомстве.

Как сказали ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, афтершоковый процесс после подземного толчка развивается по типичному сценарию. Количество ощущаемых землетрясений снижается, однако ученые не исключают повторения толчков силой около пяти баллов.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигла 8.8.