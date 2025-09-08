Такое решение было принято из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые обнаружил столичный Роспотребнадзор

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы на 90 суток приостановил деятельность винного ресторана Riesling Boyz из гида Michelin на Сретенке из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые ранее обнаружил столичный Роспотребнадзор. Об этом говорится в материалах административного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Признать общество с ограниченной ответственностью "Бьянко" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания - ресторана Riesling Boyz ООО "Бьянко" сроком на 90 суток", - говорится в документах.

Так, при проведении внеплановой выездной проверки столичный Роспотребнадзор, осмотрев помещения ресторана, выявил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые "создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью потребителей".

Нарушения были обнаружены в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации посетителям ресторана. Речь идет об отсутствии гигиенических условий для обработки яиц, недостаточном количестве моечных ванн, бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха в помещении. На складе ресторана в непосредственной близости хранились сырая и готовая к употреблению продукция, не соблюдались условия хранения заготовок.

По итогам проверки с реализации было снято более 12 кг готовой пищевой продукции, в том числе креветки, сыр и масло. "Выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, а именно угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, массовых пищевых отравлений, острых кишечных инфекций, включая сальмонеллез, дизентерию и другие тяжелые кишечные инфекции", - следует из материалов дела.

Вместе с тем доказательств, свидетельствующих об отсутствии возможности соблюдения правил и норм действующего законодательства, принятия руководством заведения "всех зависящих от него мер по соблюдению требований", суду не было представлено. Кроме того, доводы представителя ресторана и защитника об устранении нарушений районный суд признал несостоятельными и неподтвержденными. Постановление суда представители ресторана в апелляции пока не обжаловали.