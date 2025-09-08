Столичный Роспотребнадзор обнаружил в заведении общепита кишечную палочку

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы с начала сентября приостановил на 90 суток деятельность уже второго заведения общепита - ресторана армянской, грузинской и кавказской кухни на Сретенке "Долма", в котором столичный Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку. Об этом говорится в материалах административного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Признать общество с ограниченной ответственностью "Ави тайм" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания - ресторана "Долма" ООО "Ави тайм" сроком на 90 (девяносто) суток", - говорится в документах.

Протокол об административном правонарушении в отношении организации был составлен 1 сентября заместителем начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве. Так, столичный Роспотребнадзор установил, что в салате цезарь обнаружены бактерии группы кишечной палочки на недопустимом уровне. В смыве с ножа в зоне приготовления холодных закусок также были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Ранее на тот же срок из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований районный суд приостановил деятельность винного ресторана Riesling Boyz из гида Michelin на Сретенке.

Выявленные нарушения

Во время судебного заседания представитель ресторана заявила, что в настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений, которые "являются грубыми, создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью потребителей". Роспотребнадзор во время выездной внеплановой проверки выявил в ресторане условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей.

Речь идет об отсутствии в заведении условий для приготовления кремовых кондитерских изделий, бактерицидном оборудовании для обеззараживания воздуха, маркировке о наименовании продукции, ее изготовителе, сроке годности и условиях хранения в холодильнике, а также недостаточном количестве моечных ванн.

Кроме того, проверка выявила, что в ресторане некачественно проводятся текущие и генеральные уборки помещений и оборудования, имеются следы загрязнений, грязные вентиляционные решетки, не ведется журнал бракеража скоропортящейся и готовой пищевой продукции. Всего было выявлено около 15 нарушений, а с реализации снято более 49 кг продуктов, среди которых куриное филе, курдюк, борщ, лобио, торт медовик, очищенный картофель, фрукты и овощи.

Выявленные нарушения обязательных требований санитарного законодательства могут привести к приобретению населением небезопасной продукции, содержащей болезнетворные микроорганизмы, способные привести к стойким и выраженным нарушениям здоровья (тяжкого вреда) потребителей, в форме острых кишечных инфекций и создавать непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, говорится в судебных документах.