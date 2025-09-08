Одного из сбежавших из СИЗО Екатеринбурга задержали

Сопротивления он не оказал, сообщили в ГУ ФСИН по региону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Один из сбежавших из СИЗО Екатеринбурга задержан этой ночью, сопротивления он не оказал. Об этом сообщили в ГУ ФСИН по региону.

"8 сентября в 00:45 часов (22:45 мск - прим. ТАСС) сотрудниками свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД был задержан обвиняемый А. В. Черепанов, который 01.09.2025 совершил побег из-под охраны из СИЗО-1 (г. Екатеринбург). Сопротивления он не оказал", - говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".

Отмечается, что розыск второго беглеца, Ивана Корюкова, продолжается. Владельцев приусадебных участков и дач на территории Свердловской области просят быть внимательными.

"Имеется информация, что совершивший побег гражданин может скрываться на территории садоводческих товариществ (на дачах, приусадебных участках, в прилегающих лесных массивах). Соблюдайте осторожность", - сообщили в ведомстве.