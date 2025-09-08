Их зафиксировали в районе Трипольской ТЭС

МОСКВА, 8 сентября. ТАСС/. Перебои с электроснабжением зафиксированы в Киеве после взрывов в районе Трипольской ТЭС. Об этом сообщило издание "Страна".

Трипольская ТЭС является крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. По данным издания, в ночь на 8 сентября в районе ТЭС прогремели взрывы. После этого начались проблемы с электроснабжением в некоторых районах столицы, а также в Киевской области.

Военная администрация Киевской области ночью также сообщала, что в регионе слышны взрывы.