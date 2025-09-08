В министерстве уточнили, что сейчас ведется работа по ликвидации последствий

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Тепловая электростанция получила повреждения в Киевской области, подтвердили в Министерстве энергетики Украины.

По данным, опубликованным в Telegram-канале министерства, поврежден "один из объектов тепловой генерации в Киевской области". Уточняется, что в настоящее время ведется работа по ликвидации последствий.

Хотя Минэнерго прямо не назвало поврежденный объект, украинские СМИ сообщали, что в ночь на понедельник произошли взрывы в районе Трипольской ТЭС - крупнейшего энергогенерирующего объекта в Киевской области. После этого начались проблемы с электроснабжением в области и некоторых районах Киева.