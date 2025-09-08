В Петербурге молодой человек убил на свидании 15-летнюю девушку

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки, предположительно, ее молодым человеком. Тело потерпевшей со множественными ножевыми ранениями нашли накануне вечером в апартаментах на Витебском проспекте, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары. Подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Санкт-Петербурга.