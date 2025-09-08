Пострадавших нет

ПЕРМЬ 8 сентября. /ТАСС/. Девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Пермь-Сортировочная, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

"Сегодня в 06:41 по местному времени (04:41 мск) на 10-м пути парка "А" станции Пермь-Сортировочная Свердловской железной дороги произошел сход девяти вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщили в СвЖД.

По данным компании, к месту аварии направлена восстановительная техника. Отмечается, что ситуация не повлияла на движение поездов. Устанавливаются причины произошедшего.