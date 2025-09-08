Мужчину осудили за совершение преступления террористического характера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Осужденный Иван Корюков, сбежавший из екатеринбургского СИЗО 1 сентября, может иметь при себе кухонный нож. Об этом сообщили в ГУ ФСИН по региону.

"Корюков Иван Андреевич <…> обвиняется в совершении преступления террористического характера. <…> Возможно, одет в белую кепку с надписью, черную куртку-плащевку до колена, на груди надпись бело-красного цвета вдоль молнии, толстовку светлого цвета, темно-синие штаны, на кармане логотип в виде ромба, кроссовки черного цвета с логотипом "Найк". При себе может иметь кухонный нож", - говорится в сообщении.

1 сентября два арестанта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. По данным Антитеррористической комиссии Свердловской области, мужчины были осуждены по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). 2 сентября в базе данных МВД России появилась информация о том, что сбежавшие Черепанов и Корюков объявлены в федеральный розыск.

Ночью 8 сентября одного из сбежавших из СИЗО - Александра Черепанова - задержали, сопротивления он не оказал. Поиски Корюкова продолжаются. Владельцев приусадебных участков и дач на территории Свердловской области просят быть внимательными.