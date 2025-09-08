Осужденная не осматривала детское игровое оборудование на территории детсада, в результате чего девочка застряла головой между элементами игрового комплекса и повисла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшую заведующую хозяйством детского сада в Екатеринбурге к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно за гибель ребенка в результате халатности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Суд <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей заведующей хозяйством в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад №180". Женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). <…> Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях, на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Установлено, что осужденная должным образом не осматривала детское игровое оборудование на территории детсада, в результате чего в январе 2023 года на детской площадке девочка застряла головой между элементами игрового комплекса и повисла. Из-за полученной травмы ребенок через несколько дней умер в больнице.

В июне 2024 года суд также вынес приговор экс-воспитательнице, виновной в смерти ребенка из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Женщина получила два года ограничения свободы.