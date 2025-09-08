Мужчина инициативно вступил в состав запрещенной на территории России украинской террористической организации

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае гражданина Азербайджана за подготовку терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана, инициативно вступивший в состав запрещенной на территории РФ украинской террористической организации, который по заданию ее главарей провел детальную разведку ряда объектов предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов, в частности административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в городе Ессентуки и Ставрополе", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, он приобрел необходимые для изготовления самодельных взрывных устройств компоненты и поражающие элементы, разместив их в тайнике, и в дальнейшем намеревался, используя знания и навыки, приобретенные в период службы в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана, собрать несколько взрывных устройств для терактов.

В ходе следственных действий у него изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие сведения, изобличающие его противоправную деятельность в интересах украинской террористической организации.

Следственным отделом УФСБ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).