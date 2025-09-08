В Запорожской области ФСБ задержала женщину за финансирование спецслужб Украины

На местную жительницу завели уголовное дело по статье "Государственная измена"

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Жительница города Приморска Запорожской области задержана сотрудниками регионального управления ФСБ России за финансирование Вооруженных сил и спецслужб Украины. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая призналась в преступлении, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области.

"Установлено, что жительница г. Приморска Запорожской области осуществила переводы денежных средств на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая задержана и дала признательные показания", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Запорожской области "по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена", сказано в тексте.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.