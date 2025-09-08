В ЛНР участника нацбатальона ВСУ приговорили к 16 годам лишения свободы

Уроженец Республики Крым в 2014 году поступил на службу в вооруженное формирование, причастное к совершению военных преступлений на территории Донбасса

ЛУГАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил участника одного из украинских националистических батальонов, причастного к совершению военных преступлений против жителей Донбасса к 16 годам лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ России по ЛНР.

"Южным окружным военным судом признан виновным участник одного из украинских националистических батальонов в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК России (участие в террористическом сообществе). <…> Фигурант приговорен к лишению свободы на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

УФСБ России по Луганской Народной Республике установлено, что уроженец Республики Крым в 2014 году поступил на службу в вооруженное формирование, причастное к совершению военных преступлений на территории Донбасса. Следственным органом управления было возбуждено и расследовано уголовное дело.