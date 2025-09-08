Прокуратура Стамбула расследует инцидент у офиса оппозиционной партии

Полиция перекрыла въезды и выезды к зданию НРП

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуратура в Стамбуле начала судебное расследование массовых протестов перед зданием отделения оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Об этом сообщила газета Hürriyet со ссылкой на заявление министра юстиции Турции Йылмаза Тунча.

"Главная прокуратура Стамбула начала судебное расследование в отношении инцидентов, произошедших перед провинциальным штабом НРП, и лиц, опубликовавших провокационные посты в социальных сетях", - заявил глава турецкого Минюста.

По информации газеты, после того как канцелярия губернатора Стамбула ввела трехдневный запрет на проведение собраний и митингов в некоторых районах города, полиция приняла меры безопасности и перекрыла въезды и выезды к зданию оппозиционной партии.

"45-й гражданский суд первой инстанции Стамбула назначил временную комиссию в качестве меры предосторожности для Стамбульского провинциального управления НРП и ее руководства", - добавил Тунч

Ранее в Стамбуле начались протесты возле офиса оппозиционной НРП после отстранения ее руководства вместе с лидером Озгюром Челиком от исполнения обязанностей и передачи управления временному совету.