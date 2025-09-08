Согласно видео ФСБ, мужчина добровольно вступил в ряды батальона и поклялся "честно воевать всеми имеющимся возможностями"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Гражданин Азербайджана, задержанный за подготовку терактов в Ставропольском крае, добровольно присягнул Национальному освободительному батальону Украины. Об этом он сообщил на допросе, видео которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По его словам, он в 2025 году приехал в Ставрополь на заработки. "В то же время познакомился с представителем террористических организаций Украины. Чтобы доказать ему свою верность, я записал присягу", - сказал он. Согласно видео ФСБ, мужчина добровольно вступил в ряды Национального освободительного батальона Украины и поклялся "честно воевать всеми имеющимся возможностями".

По заданию куратора, он осуществил разведку государственных объектов Ставропольского края. "В дальнейшем я покупал компоненты для самодельной взрывчатки. И после этого мы хотели совершить террористические акты в Ставропольском крае", - сказал задержанный. По его словам, компоненты для взрывного устройства он купил в Ессентуках и спрятал их на подсолнечном поле.

Как сообщили в ФСБ, гражданин Азербайджана, инициативно вступивший в состав запрещенной на территории РФ украинской террористической организации, по заданию ее главарей провел детальную разведку ряда объектов предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов, в частности административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе. Следственным отделом УФСБ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).