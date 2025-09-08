Нападавший 16-летний подросток задержан

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Двое полицейских погибли в Измире на западе Турции в результате нападения подростка с огнестрельным оружием на участок.

Глава МВД Турции Али Ерликая также заявил о начале расследования и подтвердил факт задержания нападавшего. "Вооруженное нападение было совершено на полицейский участок Измира в Балчова. К сожалению, погибли начальник полиции, старший инспектор первого класса Мухсин Айдемир и офицер Хасан Акын. Офицер Омер Амилаг получил серьезные ранения, а офицер Мурат Даглы получил легкие ранения. 16-летний подозреваемый с инициалами Э.Б. задержан. По факту происшествия начато расследование", - написал Ерликая в Х.

Нападению подвергся районный участок полиции имени Салиха Ишгерена. Нападавшим является 16-летний подросток, который открыл огонь по стражам порядка из ружья. О мотивах преступника пока данные не поступали.

Генпрокуратура города начала судебное расследование по факту вооруженного нападения.

"Генеральная прокуратура Измира немедленно начала судебное расследование инцидента. Вести следственные мероприятия назначены два заместителя генерального прокурора и шесть прокуроров", - сообщил в Х глава Минюста Турции Йылмаз Тунч.