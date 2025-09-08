Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. ФСБ России опубликовала кадры задержания гражданина Азербайджана, готовившего теракты в Ставропольском крае.

На допросе он сообщил, что добровольно присягнул Национальному освободительному батальону Украины. Задержанный поклялся украинской организации "честно воевать всеми имеющимся возможностями".

Задержанный по заданию украинского куратора провел разведку государственных объектов Ставропольского края. Позже он купил составляющие для изготовления взрывчатки. С ее помощью гражданин Азербайджана планировал совершить теракты.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).