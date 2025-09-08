Его сократили до 3 лет 4 месяцев и 25 дней

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Суд сократил на два месяца срок принудительных работ бывшему министру внутренних дел по Коми Виктору Половникову. Об этом сообщили ТАСС в Курганском городском суде.

В июне Тавдинский районный суд в Свердловской области заменил Половникову, приговоренному в 2021 году к 9 годам колонии строгого режима за получение взятки, оставшуюся часть наказания - три года и почти семь месяцев - на принудительные работы на тот же срок.

"Курганский городской суд рассмотрел ходатайство адвоката в интересах осужденного Половникова о приведении приговора в соответствие с действующим уголовным законом, ходатайство адвоката удовлетворено. Приговор Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 04.10.2021 приведен в соответствие с действующим законодательством, смягчено наказание в виде лишения свободы, назначенное за преступление, предусмотренное п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и по совокупности преступлений окончательно назначено Половникову наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 14 млн 500 тыс. рублей. <…> Постановление Тавдинского районного суда <…> также изменено частично", - рассказали в суде, уточнив, что принудительные работы сокращены на два месяца, или до 3 лет 4 месяцев и 25 дней.

Половников возглавлял МВД по Республике Коми с мая 2015 года, до этого занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В 2021 году он был признан виновным в получении взятки в 14 млн рублей и легализации ее части путем приобретения дома и земельного участка, ему было назначено 9 лет колонии строгого режима со штрафом 14,5 млн рублей, лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 5 лет и лишением специального звания "генерал-майор полиции". Суд взыскал с него в доход государства сумму взятки в размере 14 млн рублей, наложил арест на недвижимость и банковские счета на сумму порядка 190 тыс. рублей.