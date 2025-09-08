В КБР завели дело из-за мошенничества с субсидией на туризм на 60 млн рублей

Фигуранты получили субсидию для создания туристического центра на территории Эльбрусского района, но взятые на себя обязательства не выполнили, а полученные средства похитили

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Кабардино-Балкарии в отношении двух местных жителей, которые, предположительно, пытались похитить 60 млн рублей, полученных на создание туристического центра в Эльбрусском районе, сообщили в региональном управлении ФСБ.

"По имеющимся данным, указанные лица получили субсидию для создания туристического центра на территории Эльбрусского района. Однако взятые на себя обязательства не выполнили, а полученные денежные средства похитили и распорядились ими по своему усмотрению. Предварительный ущерб составил 60 млн рублей", - говорится в сообщении УФСБ.

Отмечается, что речь идет о двух жителях республики.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).