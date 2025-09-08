В Индонезии вулкан Семеру извергался восемь раз за день

Пепел достиг высоты 4,5 км

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Восемь извержений вулкана Семеру зафиксированы за день в индонезийской провинции Восточная Ява в центральной части республики. Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

По данным его сотрудников, пепел поднялся на высоту 800 м над кратером, или 4 476 м над уровнем моря. Отмечается, что пепел с большой интенсивностью распространяется в южном и юго-западном направлениях. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии призвал местных жителей не приближаться к кратеру в радиусе 3 км из-за опасности выбрасывания раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.