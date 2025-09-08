Николая Курца видели в последний раз на мосту через Ангару

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Поиски судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, пропавшего несколько дней назад, ведутся в Иркутске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В понедельник в соцсетях региона появилась информация, что судья Николай Курц пропал 3 сентября. Местные жители пишут, что мужчину видели в последний раз на мосту через Ангару.

"В Иркутске ведутся поиски судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, который пропал 3 сентября", - сообщили в правоохранительных органах.

По данным сайта Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Курц был назначен на должность судьи в ноябре 2023 года.