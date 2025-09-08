Андрея Абрашина обвиняют в мошенничестве

САРАТОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Саратовский областной суд оставил под стражей бывшего заместителя министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрея Абрашина, ставшего обвиняемым по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Саратовский областной суд постановил: постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказали в судебной инстанции. По информации с сайта суда, фигурант обвиняется в трех эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как уточнили в пресс-службе, в августе Фрунзенский районный суд Саратова отправил обвиняемого под стражу на срок до 13 октября. Его адвокат подала апелляционную жалобу. По мнению стороны защиты, следователь не представил оснований для избрания такой меры пресечения. В свою очередь Абрашин пояснил, что скрываться и препятствовать следствию не намерен, а также отметил, что сейчас работает в другом месте и другом городе.