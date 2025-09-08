Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту мошенничества девушек, заставляющих брать молодых людей кредиты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что в соцсетях сообщается, что в Химках приезжие вовлекают несовершеннолетних в противоправную деятельность. "Девушки знакомятся с молодыми людьми на сайтах знакомств, а потом заманивают их в подставные заведения, где, вводя в заблуждение, совершают мошеннические действия, приводящие к денежным долгам потерпевших. При отказе платить злоумышленники различными способами вынуждают их оформлять кредиты и займы. Следственными органами СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.