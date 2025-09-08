В Иерусалиме при стрельбе пострадали 15 человек

Огонь велся по пассажирскому автобусу

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате инцидента со стрельбой в Иерусалиме. Об этом сообщила израильская национальная служба скорой помощи.

Инцидент произошел на шоссейной развязке на северной окраине города. По данным портала Ynet, среди раненых шесть человек в тяжелом состоянии.

Огонь велся по пассажирскому автобусу, стрелявших было двое, оба они нейтрализованы, сообщает Ynet. К месту происшествия стягиваются крупные силы полиции, в окрестностях перекрыто несколько дорог.