В восьми населенных пунктах Киевской области приостановили подачу газа

Подачу ограничили после повреждения сети

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Подача газа в восьми населенных пунктах в Обуховском районе Киевской области Украины приостановлена на два дня из-за аварийных работ на газовой сети после ее повреждения. Об этом сообщил глава киевской областной администрации Николай Калашник.

"В Обуховском районе проходят аварийные работы газосети. В восьми населенных пунктах района 8 и 9 сентября будет отсутствовать газопоставка", - написал он в телеграм-канале. Без газа остаются более 8 тыс. абонентов.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщала о пожаре, который произошел ночью на промышленном предприятии в Киевской области. Утром пожар был ликвидирован. О каком объекте шла речь, не уточнялось.

Кроме того, в ночь на 8 сентября также фиксировались перебои с электроснабжением в некоторых районах Киева и области. Это произошло после взрывов в районе Трипольской ТЭС - крупнейшего энергогенерирующего объекта в Киевской области.